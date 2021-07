Stéphanie NAUDON

Déjà très passionnée par la qualité depuis plusieurs années, j’ai repris 1 année d’études en 2015 pour obtenir une licence Animateur QSE, afin de mettre un diplôme sur les compétences acquises en milieu professionnelles et accroitre mes compétences sur la partie HSE. Aujourd’hui en poste dans une entreprise dans le secteur de l’aéronautique, j’ai mis en place et obtenu la certification ISO 14001. Parallèlement je m’occupe de la gestion sécurité et santé au travail, et également j’occupe la fonction de personne compétente en radioactivité et responsable lancement.



Mes compétences :

Contrôle qualité

Assurance qualité

Audit qualité

Gestion de la qualité

Qualité

Microsoft Excel

Microsoft Word

Norme ISO 9001

Microsoft PowerPoint

Norme ISO 14001

Audit