Stéphanie OPINEL

Je suis actuellement en poste en qualité d'Assistante du directeur de salle au sein du restaurant La Tonnelle à Cannes.



Organisée et curieuse, je mets mes compétences en communication au service d'un management d'équipe tourné vers la bienveillance et le respect des personnes.



Souriante et ouverte, j'aime le contact et suis force de propositions concernant le conseil aux clients.



Adepte de yoga, je suis capable de relativiser les situations et de faire face au stress durant la gestion de gros services.



Mes compétences :

Anglais

Communication

Motivée

Organisée

Management relationnel

HACCP