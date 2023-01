Stephanie OUAZANA

EXTERNALISATION PAIE,GESTION ADMINISTRATION DU PERSONNEL,SOUS-TRAITANCE PAIE



TPE ,PME, EXPERT-COMPTABLE, nous sommes là pour prendre en charge la GESTION DE LA PAIE et l'ACCOMPAGNEMENT RH.



EFFICIENCE PAIE



Qui sommes-nous ?



Efficience Paie est constituée dune équipe d'experts dans le métier de la paie et du conseil social qui accompagne les entreprises (TPE, PME) et les cabinets d'expertise-comptable en offrant un service paie sur mesure.





Nous nous adressons aux :



TPE&PME (tous secteurs dactivités), nous sommes là pour prendre en charge la gestion de la paie et laccompagnement RH.



Cabinets dexpertise-comptable, nous sommes également en mesure de vous accompagner en sous-traitance pour létablissement des paies & le conseil RH (indisponibilité interne, lenvie dexternaliser son service paie) et/ou pour aider vos équipes à migrer vos dossiers sur SILAE.



Toutes ces raisons peuvent vous amener à nous contacter et nous serons ravies déchanger avec vous.



Une équipe d'Experts à vos côtés.



Que proposons nous ?



Dexternaliser totalement ou partiellement les paies selon vos besoins.

Possibilité pour les PME qui souhaitent conserver un service paie de mettre en place un service dEXTERNALISATION PARTIELLE avec assistance dun(e) professionnel(le) dédié(e).

Nous pouvons également vous accompagner sur ladministration du personnel

Assistance lors de l'embauche de nouveau salarié ( rédaction de contrat de travail, DPAE);

Assistance lors du départ d'un salarié (démission, départ à la retraite, licenciement, Rupture conventionnelle);

Etablissement des attestations maladie ou maternité ou arrêt de travail;

mais pas que !

Mise en place CSE /

Rédaction règlement intérieur

Assistance Contrôle URSSAF.



Liste non exhaustive.



Notre vision :



Travailler en étroite collaboration avec vous.

Garantir la fiabilité, la sécurité, le relationnel, lefficacité et surtout la confiance.



Vous apporter :



Plus de fiabilité : éléments contrôlés par un(e) expert(e)



Plus de sérénité : une veille sociale et des mises à jour légales et conventionnelles assurées, Des prestations sociales sur mesure en fonction de vos besoins.



Où exerçons-nous ?



France



