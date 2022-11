Stéphanie PEYROUX

Après 25 ans en Comptabilité/Gestion et Immobilier, j'ai obtenue un titre de formatrice professionnelle pour adultes

Je travaille avec des groupes différents d'une quinzaine de personnes

- remise à niveau en compta/bureautique,

- passage de titres professionnels (secrétaire -comptable à gestionnaire comptable)

- insertion/orientation professionnelle auprès des P.O.I,

- des séances de formation auprès de stagiaires en reconversion professionnelle,

- Auprès de POEC Immobilier en compta, droit et syndic /location

- BTS Profession Immobilière



Mes compétences :

Gestion immobiliere

Comptabilité

Insertion socioprofessionnelle

Orienté vers l'action et les résultats

Paie

EBP