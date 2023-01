Stéphanie RICHARD

Responsable Communication et Marketing au sein de différents types de structures (entreprise familiale, groupe international, agence médias...) depuis 13 ans.

Mon parcours professionnel ma permis d'exercer dans des secteurs très variés : #télécommunications, #cosmétiques, #énergie, #santé, #édition et #associatif.







CE QUE JE FAIS :



Stratégies de communication 360° : print, digital, mobile, street marketing

Plateforme de marque : identité visuelle (charte graphique, site web), valeurs et éléments de langage associés (interlocuteurs : particuliers, institutionnels, entreprises, donateurs)

Community management : stratégie de contenus et animation de communautés

Communication événementielle : organisation dévénements, gestion des

relations médias, rédaction et diffusion de communiqués et dossiers de presse

Communication interne







CE QUE JAIME :



Faire appel à ma créativité pour créer des campagnes de communication originales, qui font sourire et se démarquent de celles de mes concurrents.

Mettre à profit mon expertise pour accroître la visibilité et la notoriété dune entreprise, dun service ou dun produit.

Mêler opérationnel et stratégie !