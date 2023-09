Stéphanie RIGGS

Je crois que les notions de management durable, de solidarité et de plaisir en entreprise, loin de s’opposer, se conjuguent en fait parfaitement bien avec celles de performance et de productivité.



C’est pourquoi, après 15 ans d’expériences variées au sein d’entreprises internationales dans l’industrie du tourisme, en France et à l'étranger dont 10 ans de management d'équipes, j’accompagne aujourd’hui en tant que coach professionnelle, consultante et formatrice des hommes, des femmes et des équipes à avancer dans cette vision partagée.



Mes domaines d'intervention sont, en autres:

- Les enjeux liés à la gestion des équipes: renforcement d'une posture managériale, amélioration de la communication interpersonnelle, développement de la cohésion et la motivation des équipes...

- Les contextes de transition: prise de poste, mobilité interne, départ à la retraite ...

- Les enjeux liés à l'identité d'entreprise et ses modes de fonctionnement: fédérer les équipes autour d'une vision, de valeurs communes, amélioration de la communication sur des équipes transverses ...





Mes compétences :

Leadership

Communication

Coaching professionnel

Praticien en PNL

Collaboration générative

Identification des talents et compétences