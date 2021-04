Stéphanie RIVIÈRE

COMPETENCES :



- Fortes compétences commerciales

- Capacité à négocier et à manager

- Capacité de contribution et de collaboration

- Excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles

- Détection de projets



Bureautique : Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Adobe Acrobat Pro (bonne maîtrise), Access (notions)

- Adobe Photoshop : Maîtrise niveaux 1 et 2

- Bonne maîtrise de logiciels de CRM (Entreprise) et d'inscription (WInscription), du logiciel Edeal (finance), connaissance de Nielsen NetRatings, du baromètre Adnettrack

- Appétence pour Internet et les réseaux sociaux.



Linguistique :

Anglais - Courant (TOEIC : 935)

Allemand – Bonnes notions.



Qualités :

Dynamique, autonome, qualité d’écoute, force de proposition, goût du challenge



Mes compétences :

Communication

Marketing

Commercial

Négociation

Anglais

Organisation d'événements

Networking

Pédagogie

Partenariats

Ressources humaines

Coaching

Recrutement

Relations Entreprises