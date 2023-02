Stessy MAVAMBU

Cheffe d'orchestre spécialisée en stratégie marketing, je mène à bien de nombreux projets de développement de nouveaux produits et j'élabore des stratégies pérennes centrées sur le besoin client, la recherche constante d'innovation, la rentabilité et la performance. Ma double culture Luxe et Retail me permet de capitaliser sur mon exigence pour la qualité de mes produits, mon sens du détail et de l'esthétique, tout en ayant à coeur de maximiser leur rentabilité et la performance de mes départements.



Mes domaines d'intérêts:

Joaillerie | Horlogerie | Cosmétiques | Arts de vivre | Luxe | Voyages | Gastronomie



Mes atouts:

Dynamique | Autonome | Créative | Curieuse et apprends vite | Rigoureuse | Orientée business | Résolution de problèmes complexes | Forte sensibilité produit



Mes compétences:

Stratégie produits | Gestion de projet | Analyse de marché | Construction de collection | Développement de nouveaux produits | Pricing | Achats | Négociation | Bilingue anglais | Marketing du luxe



Mes réalisations :

- Rationalisation et différenciation complète de l'offre vs marché en mettant en place une offre et un merchandising esthétiquement attractifs en magasin, une utilisation de matières plus premium et plus douces, tout en conservant un positionnement prix attractif et en atteignant mes objectifs de marge. Une négociation efficace et une pérennisation des relations fournisseurs au service des besoins clients!

- Mise en place de collections underwear et beachwear 100% RSE (coton supima et matières recyclées)

- +3% de PDM sur le département Underwear vs global société en 1an

- +40% de CA moyen hebdomadaire vs N-1 et N-2 sur une période de deux ans





Au plaisir d'échanger!