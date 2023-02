Steven LEFEBVRE

Je suis actuellement en poste au sein du groupe FedEx/TNT Express leader international du transport express.

Fort d'une expérience de 8 années en qualité de responsable suivi client et Ingénieur commercial auprès d'une clientèle exigeante et multisectorielle je suis animé par la conquête de nouveaux marchés et l'entretien de collaborations existantes, par la mise en place de relations professionnelles basées sur la confiance et la satisfaction mutuelles.

D'un tempérament déterminé et ambitieux et je me réalise dans la concrétisation et la réussite des projets qui me sont confiés.



Mes compétences :

Formation professionnelle continue

Développement commercial

Suivi clientèle

Conseil commercial

Coordination de projets

Animation de réunions

Négociation commerciale

Coordination de projet

Entretien de la relation client