Steven LOISEAU

Passionné par le digital et le développement web, j'occupe le poste de Chef de projet technique au sein de l'agence Mazarine Digital depuis 2012, après avoir été diplômé de l’école HETIC (Hautes Études des Technologies de l'Information et de la Communication).



J'ai l'occasion d’accompagner de grandes marques luxe et premium telles que : Chanel, Dior, Balmain, Van Cleef & Arpels, Opéra National de Paris, CondéNast, Club Med, Biotherm, Eau Thermale Avène…



Mes compétences :

CSS 3

Merise

Bootstrap

Jira

Adobe Photoshop

Stratégie digitale

CSS

Sass

Management

Web design

TortoiseSVN

SEO

Redmine

Jenkins

MySQL

HTML 5

JQuery

JQuery UI

User experience

Node.js

Backbone.js

Google analytics

SQL

Méthode agile

Agile Scrum

Git

JavaScript

Gestion de projet web

PHP

Développement web

Wordpress

Drupal