Sultane KACIRAL

Actuellement titulaire d'un DUT techniques de commercialisation à l'IUT de Valence, je suis à la recherche d'une entreprise afin d'effectuer ma licence développement des PME/PMI à l'international en alternance.

L'objectif de ma formation est de former des cadres intermédiaires animateurs du développement commercial de la PME/PMI par l'international et l'innovation.



Voici quelques exemples de missions que je pourrai accomplir :



-Prospection et suivi clients

-Prospection et suivi de fournisseurs, sourcing, gestion de la chaîne d'approvisionnement

-Etude de marché sur un pays cible, recherche de partenaires commerciaux...Etude de faisabilité import et/ou export de produits et/ ou de services

-Réponses à des appels d'offres

-Veilles marketing et technologique, organisation et gestion de bases de données clients, produits, services, concurrents, fournisseurs

-Organisations d'actions de promotion et de communication.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising