Après des études de lettres et d'anglais, j'ai décroché l'agrégation d'anglais, puis le master 2 professionnel de traduction littéraire de l'université Paris 7. J'ai travaillé depuis avec les éditions Calmann-Lévy, Plon, Milady, Le Mot et le Reste, Milan, J'ai Lu...

N'hésitez pas à me contacter, je suis passionnée et ouverte à toute proposition intéressante.



Mes compétences :

Anglais

Édition

Musique

Traduction

Traduction littéraire