Plus de 10 ans dans la fonction achats:



- Solide expérience dans les Achats industriels pour les secteurs des produits de grande consommation et industriels en France et dans le monde

- Fortes compétences en négociation internationale

- Esprit d’équipe, pragmatique



- Membre de l'ACUF (L'association des cadres ukrainiens en France).



Mes compétences :

Achats