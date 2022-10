Sybille FERREBOEUF

Mon cabinet ResHum consiste ,d’une part à assister les entreprises dans la gestion de leur personnel, au quotidien et d’autre part, de leur mettre en place tous les outils de base en GRH*.



Mon offre RH est destinée prioritairement aux petites structures qui ont dépassé le seuil critique de 20 salariés et 3 ans d’existence, à savoir celles qui ont toutes les obligations sociales à mettre en place dans leur structure. Elle permet d’amener les dirigeants de PME à diminuer leur risque social, grâce au respect et à l ‘application de la législation en vigueur.



ResHum est une force d’expertise incontournable pour les dirigeants de PME, qui ne maîtrisent pas un savoir faire sur lequel pourtant ils se doivent d’être irréprochables vis à vis de la loi .



Mes compétences :

Ressources humaines