Sybille RASSELET

Mon projet professionnel à la fin de mes études était de manager une équipe commerciale : au cours de mes différents stages, j'avais découvert mon intérêt pour amener une équipe à atteindre ses objectifs en développant le groupe et chaque individu.



En 1999, j'ai intégré la société GAP et participé au programme MK dispensé par le cabinet MK Conseil (situé à Puteaux 92). Ce programme de 11 mois est une formation aux différents métiers de la vente et de la distribution PAP : gestion, management, merchandising...

A l'issu de cette expérience, j'ai été promue manager et j'ai commencé ma carrière en participant à l'ouverture du magasin GAP du Forum des Halles. J'ai ensuite évolué en tant que Directrice Adjointe dans différents magasins de la marque : rue du Commerce, Marché St Germain et av. des Champs-Elysées.



En 2006, forte de mon expérience acquise et de mon envie d'autonomie, j'ai rejoint la société Polo Ralph Lauren pour être la Directrice du Factory Store situé à La Vallée Village (Serris 77).

J'ai eu plaisir notamment à développer les résultats du magasin (+ 280% en 5 ans), ainsi que l'équipe (de 20 à 110 employés recrutés), à promouvoir des collaborateurs (Stock Superviseur, Group Superviseur, General Manager) et à organiser des travaux d'agrandissement et d'embellissement (travaux réalisés de Août à Novembre 2007, puis Mars 2011).



Mon sens du service aux clients et celui du développement de mes collaborateurs sont apparus comme une évidence. J'ai donc tout naturellement rejoins la société Nespresso en Aout 2011, en tant que Responsable du Flagship International situé av. des Champs-Elysées.