Sylvain BEAUJOUAN

Graphiste D.A. freelance à Paris, je vous propose mes services.



Print

J'ai acquis une solide expérience dans la composition d'ouvrages et la création graphique de plaquettes et de logotypes.

Je maîtrise la chaine graphique et la suite Creative Cloud d'Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign...).



Web

Je suis aussi webdesigner front-end avec des compétences back-end.

Je réalise des sites Internets respectant les normes du W3C (HTML 5 et responsive design) avec les langages du web (HTML, PHP, CCS, jQuery...).



Développement d'applications

Passionné par le développement d'applications, j'utilise le langage de programmation AS3 de Flash et le framework Adobe AIR.

Je conçois des applications multiplateformes dont je réalise le graphisme, l'ergonomie et la programmation.

Pour exemple, j'ai développé pour Audivimedia l'application VideoShow, utilisée notamment dans le réseau Amplifon et à l'hôpital Necker à Paris.



Mes compétences :

Charte graphique

CSS

Jquery

Flash AS3/AIR

PHP

HTML