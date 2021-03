Sylvain CANU

Depuis 2001 - NIKON FRANCE SAS.

Responsable des systèmes d’information

170 utilisateurs sur 3 sites



Ma principale mission,consiste à maintenir, administrer, et moderniser le système d'information NIKON France SAS.

Restructuration, consolidation réseau

Gestion de la sécurité.

Exploitation, Administration de serveurs.

Intégration et développement de progiciel.

Gestion d’un budget.





1996 à 2001

SODIFRANCE (CCMX)

Responsable technique



1990 à 1996

IAS/CCMX Formation (CCMC-MANAGIX)

Responsable micro



1987 à 1990

IAS/CCMC

Formateur micro Informatique



1984 à 1987

I.T.C Institut des techniques commerciales

Formateur informatique



1982 à 1984

A.A.A Assistance et Audit Associés

Assistant de cabinet: