Sylvain CARLUS

Titulaire d’une Licence STAPS option Sport, Organisation, Évenementiel et communication obtenue à l’université de LILLE 2, j’ai développé différentes compétences telles que : la créativité et la communication en ligne lors de mon stage au Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord par la création d’un site Internet pour l’organisation du Cross national des Sapeurs Pompiers.

Ce site Internet, vitrine d'un événement national annuel et qui évolue chaque année, est visible à cette adresse : http://www.fnsp.net



Mon cursus universitaire dans le management sportif ainsi que mon expérience significative dans l’élaboration d’évènement sportif tels que l’Open de Golf de Saint-Omer ou la création de l’association CH’TI DEUST m’ont permis d’aborder diverses méthodes de coordination et développer des outils de promotion événementielle : élaboration de flyers, affiches, accueil des participants, gestion administrative des intervenants, recherche de sponsors etc.





La pluralité de mes expériences en tant qu’organisateur et animateur sportif en liaison avec des personnes d’horizons différent m’a permis de développer mon sens des responsabilités, la conscience des enjeux du terrain et des qualités relationnelles adaptées aux attentes du public.





Maniement aisé des outils et logiciels informatiques.



Mes compétences :

Animateur

Animateur sportif

Communication

Evénementiel

Sport