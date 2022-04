Delphine CARLUS

Psychologue du travail, je travaille actuellement au Centre Pénitentiaire du Havre. J'effectue plusieurs missions relatives au projet professionnel, à la VAE, à la Création d'entreprise... Je développe aussi certaines de mes compétences dans l'ingenierie de la formation: gestion d'équipe, développement de contenu pédagogique et création des supports...

Afin de développer de nouvelles connaissances, je me suis dernièrement formée à l'ADVP (formation au CREFOR), à la création d'entreprise (participation à la formation dispensée à la Chanmbre de commerce), et à la VAE (formation suivie sur Paris).