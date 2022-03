Sylvain CHOQUET

Actuellement je recherche une entreprise dans laquelle je pourrai m'épanouir et évoluer professionnellement.



De part mon expérience je connais bien la grande distribution, ses clients et ses différents interlocuteurs.



Mon but dans mon travail est, et sera toujours, d'atteindre les meilleurs résultats possibles, avec bon sens et conscience professionnelle, en respectant l'humain et en cherchant toujours la satisfaction du client.



Je prends mes responsabilités et les assume.

Je cherche toujours à en apprendre plus et toutes mes expériences, bonnes ou mauvaises, ont été enrichissantes.



Dans mon management je préfèrerai toujours la carotte au bâton, même si ce dernier est parfois nécessaire.

Mais avant tout je tiens à ce que mes employés comprennent les tâches qui leur sont demandées, ainsi ils ont une meilleure maîtrise de leur fonction et en tire un état d'esprit plus positif.

Des employés motivés garantissent de meilleurs résultats dans une ambiance plus saine.

Pour cela il est primordial d'avoir un management adapté et efficace.



J'ai besoin que ma direction me fasse confiance et me laisse libre de mes décisions dans mon secteur, dans le respect de la politique de l'entreprise à laquelle j'aurais adhéré.



Pour terminer; Je suis fiable et tiens mes engagements. Je n'ai pas la science infuse mais je suis autodidacte, à l'écoute et apprends vite.



Je vous laisse en juger.



Mes compétences :

Fiabilité

Autonomie

Relationnel

Esprit d'équipe

Management

Implication

Autodidacte

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel