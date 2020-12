Sylvain DECORNET

Chef de fabrication depuis plusieurs années en imprimerie de labeur, offset et rotative.

Je bénéficie aujourdhui d'une bonne expérience, du suivi client grand compte, du devis et du lancement de fabrication, du suivi de production (planning), jusqu'à la facturation.

Rigoureux et impliqué dans mon travail, j'améliore ma façon de travailler quotidiennement.

Une grande culture de l'outil informatique me permet une excellente optimisation de mes méthodes de travail. L'esprit d'équipe et un très bon relationnel font partie de ma personnalité me permettant une bonne qualité de partage avec les clients et les collègues.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Efi Gamsys

Efi Metrix

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Fabrication

Gestion de la production

Chaîne graphique

Façonnage

Devis

Signalétique

Impression offset

Impression numérique

Autonomie professionnelle

Achat matières (papier,support PLV)

Contact client

Adaptabilité

Implication

Curiosité

Proactivité

Sens du service

Organisation

Esprit déquipe

Autonomie

Dynamisme

Rigueur