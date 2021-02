Une expérience réussie et complète dans le pré-presse (maquette, exécution, retouche, gravure, ...) m'a conduit vers la conception d'outils collaboratifs pour la chaîne graphique. Du papier au web et du web au papier, l'adaptabilité et le goût du challenge sont mes moteurs !



Mes compétences :

Illustrator

PAO

Photoshop

Indesign

Javascript

Adobe DPS

MySQL

CSS

Chili Publish

Fullstack

MVC

HTML 5

PHP 5