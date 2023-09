Sylvain GOUY

Ingénieur Génie Industriel ; Responsable Département Technique MAN Truck & Bus France.



Missions : assurer le support technique au réseau de réparateurs MAN, assurer la gestion des remontées technique usine, assurer la gestion des garanties et contrat d'entretien...

Périmètre : équipe de 20 personnes ; 110 points de service du réseau des réparateurs agréés MAN Truck & Bus France.



Compétences : management direct et transversal, organisation, formation, LEAN management, Business Object, SAP et BW.



Mes compétences :

Lean supply chain

Management

Après-vente

Optimisation

Production

Statistiques

Management transversal

PDCA