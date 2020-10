Sylvain GRECO

Au lecteur, au lectrice,



Actuellement en poste chez TNT International en tant que Conseiller Clientèle dans le Service Clients International. Je suis actuellement entrain de gérer des demandes d'exportation/importation de colis mais aussi de gérer des dossiers de réclamation. Aussi à l'aise dans le traitement d'échanges avec les clients francophone que les personnes étrangères, j'arrive à m'investir pour garantir un service de qualité à chaque demande.



Diplômé de plusieurs diplômes au sein d'une école du Groupe IGS à Lyon ainsi qu'un diplôme suite à des études au sein de San Diego State University (USA) et Fudan University (Chine). J'ai obtenu alors un BBA en International Business ainsi qu'un Master Responsable de Marché à l'International.



Depuis, j'ai obtenu des expériences dans diverses domaines dont le Service Clients d'EDF Bleu Ciel qui m'ont appris à gérer des dossiers en toute complexité comme des dossiers chez TNT où chaque pays possède des spécificités à traiter en accompagnant les clients pour chaque envoi.



Depuis 2007 je suis formateur dans diverses domaines en langue anglophone pour des professionnels souhaitant se perfectionner ou découvrir des spécificités.



Présentement à l'écoute du marché je souhaiterais pouvoir rejoindre une aventure ou le monde du Service Clients ainsi que de la formation puissent cohabiter et aider mes collègues à acquérir des connaissances.



Si vous souhaitez en savoir d'avantage sur mon profil ou mes attentes, n'hésitez pas de me contacter et je me ferai un plaisir de vous répondre.



Mes compétences :

Gestion Clientèle

Créativité

Marketing

Communication

Médias

Gestion de projet