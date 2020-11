Sylvain GUILLEMOT

Gestion de Projet

- Pilotage de projet

- Rédaction de cahier des charges

- Relecture/validation de spécifications

- Gestion de ressources et de planning

- Conduite du changement et formation utilisateur

- Etude des solutions technico-fonctionnelles

--------------------------------------------------------

Informatique

- OS : Windows, Unix

- Conception : UML (Model Maker), Merise (DBDesigner)

- Base de données : Oracle, SQL Server, MySQL

- Languages : C#, ASP.Net, C/C++, SQL, PL/SQL, TRANSACT-SQL

- Outils : Visual Studio, Toad, bioinformatique (BLAST, FASTA…), Modeler, MATLAB

--------------------------------------------------------

Langues

- Bon niveau en anglais scientifique



Mes compétences :

Architecture

ARCHITECTURE FONCTIONNELLE

Chef de projet

LIMS

Pilotage

SGL

Système d'Information