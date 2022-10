Sylvain HOUILLONS

Accompagnement holistique, travail sur les 4 corps physique, énergétique, émotionnel et mental.



Grâce à ce travail thérapeutique vous pourrez identifier et comprendre les obstacles à votre bien-être et votre épanouissement.



L'objectif étant de vous transmettre des moyens pour mieux vous connaitre et vous donnez accès à une boite à outils utilisable dans votre quotidien.



Je suis également spécialisé en thérapie transgfénérationnelle et en micronutrition notamment.



Découvrez tous les détails de mes pratiques sur mon site internet : https://www.jeprendsmonenvol.fr