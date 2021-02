Sylvain LAROZE

Telecommunication :



Opérateur télécom depuis 1995 nous sommes les spécialistes des appels internationaux que nous proposons au travers de nombreux produits :



- Cartes téléphoniques internationales : de nombreuses marques vendues en France dans tous les réseaux de distribution pour obtenir les meilleurs tarifs vers l'international. Cartes utilisables de votre box, d'un téléphone normal, d'une cabine, d'un mobile, etc...



- Fourniture de trafic téléphonique aux téléboutiques en téléphonie traditionnelle ou VOIP.



- Opérateur Mobile MOBIHO le moins cher vers l'international depuis 2007. Plus de 100 000 lignes ouvertes, des tarifs à partir de 0,14 € TTC par minute. Mais aussi l'un des meilleurs tarif prépayé vers le national. Nous disposons d'un réseau de distribution de près de 25 000 PDV.





La télécommunication publicitaire :



Sepatel est spécialiste de la carte d'appel publicitaire avec près de 1 000 références avec les plus grands groupes.

Depuis début 2010, Sepatel innove avec CREDICOD la nouvelle carte d'appel qui fonctionne de tous les téléphones mobile en France quelque soit l'opérateur.

Offrez quelques minutes pour être rappelé de n'importe quel téléphone mobile ou fixe.





Externalisation :



Dans le cadre de notre développement nous possédons une unité d'externalisation à l'international où nous appliquons les principes d'une externalisation raisonnée. L'objectif étant de satisfaire autant le salarié sur place au niveau salaire et conditions de travail que l'entreprise.

Notre structure nous permet encore d'accueillir quelques clients qui souhaitent externaliser soit de l'assistance technique, soit du travail administratif.



Mes compétences :

Externalisation

International

Mobile

Mvno

Objet publicitaire

Operateur telecom

Outsourcing

Telecom

Télécommunication

Téléphonie

Téléphonie IP

VoIP

Télécommunications