Sylvain LASSALLE

Ayant 11 ans d'expérience de manager, je sais dynamiser une équipe vers l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs. Suivre, appuyer, contrôler et améliorer font partie de mon quotidien !

Mon management vise, d'une part, à faire ressortir le meilleur de mes collaborateurs et, d'autre part, à construire l'organisation qui permettra la meilleure efficacité.

Mes compétences se sont construites par la réalisation de missions diverses et variées : gestion de budget, instruction et réalisation de demande de financement (subventions ou marchés), aide à la construction de projets (structure externe), management de projets, construction d'outils méthodologiques, RH, management d'équipe.... Ma capacité d'adaptation m'a permis de m'affirmer dans un seAyacteur d'activité très différent de ma formation initiale.



Aprés 11 ans de travail de terrain dans le secteur de l'insertion professionnelle, ma connaissance du territoire Aix Marseille est aujourd'hui aboutie, qu'il s'agisse des dispositifs ou des acteurs.



Mon expertise pluridisciplinaire actuelle me permet de prétendre à des postes de manager, chargé de mission, chef de projet...