Sylvain LAUGIER

Centres d'interet professionnels:

- création d'entreprise

- strategie d'entreprise

- controle de gestion et finances (consolidation)

- projets informatiques

- industrie : lean management ("toyotisme"), approche processus, 5S etc.

- environnement et valorisation des déchets/coproduits



Objectifs:

Travailler sur ma "région" (Rovaltain)

Développer notre business en parllèle.

Reprendre et créer encore.



A l'écoute d'opportunités. Réseau ouvert.



Mes compétences :

Japon

Rugby

Contrôle de Gestion

Développement commercial

Système d'information