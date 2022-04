Sylvain LAVABRE

Développeur spécialisé dans les technologies .Net, je dispense également des cours au sein de l'école SUPINFO. Tout aussi intéressé par l'IT que par le développement, j'ai aussi œuvré dans la mise en place de solutions de haute disponibilité de base de données (Microsoft SQL Server).



Major de promotion à Oxford Brookes University (Oxford, GB) où j'ai obtenu en 2012 un "Master of Science in Mobile Computing" en double diplôme avec l'école Supinfo (ESI) (campus de Toulouse).



J'apporte un grand intérêt aux nouvelles interfaces hommes machines, à l’expérience utilisateur (UX) et par extension au développement mobile et embarqué.



Intéressé par les développement agiles et animé par une grande volonté d'entreprendre, je suis aussi co-fondateur de l'association étudiante L'Incubateur Toulousain (www.lincubateurtoulousain.net).



Mes compétences :

Android

Scrum

SQL Server

Développement informatique

Agile

Formation

Mobile

Microsoft

Windows Phone

Microsoft .NET

Windows 8

Développement mobile

XAML