Sylvain LAVAYSSIERE

Jeune diplômé en développement web je suis actuellement en Contrat de professionnalisation chez les Laboratoires Copmed et en formation à l'école Sup'tg Niort, CCI des Deux-Sèvres.



Cette formation s'axe sur quatre grands points:

■ Gérer un projet web : cadrage de projet, management d'équipe

■ Fidéliser et générer du trafic sur son site, sa boutique en ligne : référencement, e-pub, conception d'e-mailing…

■ Développer un nouveau canal de vente avec le m-commerce

■ Analyser le retour sur investissements de ses actions e-commerce : analyses et statistiques



De formation littéraire par un baccalauréat Cinéma audiovisuel, j'ai continué mes études en Communication puis en Droit et enfin en développement web.



J'ai travaillé pendant un an et demi pour l'association Aunis2i localisée à Surgères (Charente-Maritime) pour laquelle on m'a chargé de réaliser l'ensemble différents supports de communication et outils visuels afin de développer l'activité de l'association et de participer à son bon fonctionnement.



Par ailleurs j'emploie une grande partie de mon temps libre à la photographie par ses différentes approches (macro, portraits, paysages, séries à thème, étude du mouvement, etc...) ses différentes techniques (en lumière naturelle ou maîtrisée, utilisation de filtres optiques ou différents objectifs) et une partie de retouches esthétique afin de rapprocher cette pratique de la photographie publicitaire ou professionnelle en autodidacte.



Mes compétences :

Adobe Lightroom

Adobe Illustrator

Photographie

Adobe InDesign

SQL

Adobe Photoshop

Mjml

CSS 3

E-commerce

Développement web

Réseaux sociaux

HTML 5

Communication