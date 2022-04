Sylvain LE BLOCH

Je suis à la recherche d'un emploi en paysage à proximité de Nîmes.



Je suis en possession d'une licence Infographie Paysagère obtenue Epinal (88), j'ai 5 ans d'expérience en Responsable de chantier / Chef d'équipe Paysage en Haute Savoie.



Je recherche un emploi en temps que Conducteur de travaux paysage, Responsable de chantiers paysage, Collaborateur d'architecte, Dessinateur / Projeteur, Infographiste paysager, formateur paysage ou toutes autres propositions de travail où mon parcours professionnelle pourrai vous apporter un plus et une ouverture de travail et de clientèles.



Je maîtrise AutoCAD, Photoshop, Sketchup, j'ai des connaissance dans Indesign, Illustrator.

Je suis jeune dynamique et motivé à travailler, le chômage est pour moi quelque chose de difficile à supporter voilà pourquoi je quitte de nouveau ma région natale pour une région vivant et en perpétuellement mouvement avec un potentiel de travail important mais aussi pour des raisons personnelles et privées.



J'ai un tempérament de battant dans le travail et je suis en continuel recherche d'amélioration et de développement de mes compétences et qualités de travail.



Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements, et me tiens à la disposition de tout professionnels.



Mes compétences :

Création paysagère

Conception paysagère

Pose de cloture

Création végétale

Création minerale

Engazonnement

Conseil clientèle Espace Vert

Entretien paysagère

Sketchup

Indesign et Photoshop

Gestion d'équipe Espace vert

Autocad