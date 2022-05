Moreau VANESSA

Ma mission s’articule autour de quatre axes majeurs : Le commerce, où je veille à l’accueil et aux conseils des clients, maitrisant la connaissance des produits et des techniques de vente. La gestion, où je suis responsable de la caisse, m'assurant du suivi de l'évolution du chiffre d'affaire, la réalisation des objectifs, le dépôt des recettes en banque, en collaboration avec le siège. Le management, où je suis disponible et ouverte d'esprit envers mon équipe avec laquelle je collabore, la faisant progresser. Le merchandising, où je fais appel à mon sens de l'esthétisme afin d'optimiser les ventes et en améliorer l'attractivité.





Mes compétences :

Conseillère vente " Lacoste "

Responsable magasin " Eden Park "

Conseillère vente " Tendance Naturelle "

Conseillère vente " Olivier & Co "

Conseillère vente " The Earth Collection "

Responsable magasin " Les comptoirs d'Eden "