Sylvain LE MERDY

Diplômé d’un Master en Génie des systèmes et procédés industriels, mon parcours est diversifié tant par la nature des postes (ingénieur, chercheur, responsable d’équipe) que par les secteurs d’activité (industrie aéronautique, recherche et développement, grande distribution).

Les différentes missions accomplies m’ont permis de consolider mes compétences dans les domaines de la mécanique et des matériaux (composite / métallique) et d’exercer dans des environnements variés (bureaux, laboratoires, ateliers, hangars, aéroports).

J’aime travailler au quotidien avec les différents services composant une société (BE, qualité, achats, production, commercial). Cela permet d’en appréhender les fonctionnements et les outils (ERP, système qualité, chiffrage, consultation…) mais aussi d’accroître la polyvalence.

Ces expériences ont développé chez moi des savoir-être et des valeurs permettant l’aboutissement de projets seul ou en équipe. Ecoute, adaptabilité et pragmatisme sont les principales qualités que je mets en avant pour comprendre clairement un besoin et satisfaire le client.



Mes compétences :

Qualité

Management

Ingénierie

Gestion de projet

Amélioration continue

Aéronautique

Vente

Materiaux composites

Contrôle non destructif

Recherche / développement

Documentation technique