Sylvain LEBAILLIF

Architecte diplômé de l’E.N.S.A.N., j'étais consultant en développement touristique et valorisation du patrimoine au sein du cabinet Patrimoine, Loisirs et Tourisme.



Au sein du cycle universitaire d’architecture, j'ai étudié le module «scénographie - mise en valeur du patrimoine». Lors de ma licence de «Conception et Mise en œuvre de Projets Culturels» à l’université de Provence-Aix-Marseille I, j'ai étudié entre autres les modules «culture et éducation» et «publics touristiques».



De 1998 à 2013, j'ai été responsable du développement de l’abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard, dans l’Eure, pour concevoir et mettre en œuvre un projet de développement et de valorisation du patrimoine culturel et touristique dans le cadre de la création d’un Atelier - Chantier d’Insertion (A.C.I.) par l’activité économique.



En 2006, j'ai suivi des stages de perfectionnement et de maîtrise des outils touristiques. En 2013, j'ai suivi la formation de «création et reprise de commerces et services- Préparation Opérationnelle à l’Emploi » proposée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Eure.



J'ai également été membre du Conseil d’administration de l’association Abbayes Normandes - Route Historique (commission «culturelles - mise en réseau - communication») et membre de l’association Patrimoine(s) en Haute-Normandie.



Ma formation d’architecte et mon expérience de gestion au quotidien d’un site touristique me permettent de réaliser des études de faisabilité d’aménagements ou d’équipements touristiques :

- Développement touristique de sites

- Études de faisabilité d’équipements touristiques

- Études de valorisation du patrimoine

- Réalisation de livrets de visite et de plaquettes de circuits



Mes compétences :

- Concevoir et mettre en oeuvre un projet de développement et de valorisation du patrimoine touristique

- Monter les dossiers techniques, administratifs et financiers et assurer le suivi auprès des partenaires

- assurer le fonctionnement du pôle accueil (boutique, billetterie)

- accueillir les publics et organiser des visites guidées et thématiques

- organiser des animations / expositions et contribuer au développement d'une politique de tourisme culturel

- assurer la gestion des ressources humaines des salariés



