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Sylvain LECONTE

ORLEANS

En résumé

DANS LA DISTRIBUTION SPECIALISEE DU BRICOLAGE DEPUIS 1993 AVEC PLUSIEURS CHAMPS D'ACTION :
DIRECTION DE MAGASIN 1993-1995 MR BRICOLAGE
RESPONSABLE RAYONS ET SECTEUR 1996-2001 CASTORAMA
CHARGE DE PROJET MERCHANDISING DE 2001 à 2011
MERCHANDISING CATÉGORIE OUTILLAGE 2011 à 2012
ACHETEUR CATÉGORIE OUTILLAGE 2012-2015
ACHETEUR CATÉGORIE SANITAIRE TECHNIQUE
DEPUIS 2015
MES DOMAINES DE COMPETENCE SONT MULTIPLES, J'AI UNE TRES BONNE CONNAISSANCE DU SECTEUR DU BRICOLAGE AVEC UNE VISION MERCHANDISING OPÉRATIONNEL ET STRATÉGIQUE.

UN AXE OPERATIONNEL (SOUTIEN MERCHANDISING OPERATIONNEL ET STRATEGIQUE TERRAIN (définition des priorités, mise en place et suivi rétro planning, plans d'action commercial...)relais exclusif merchandising du dirigeant.

UN AXE STRATEGIQUE (ETUDE SUR DES PROJETS MERCHANDISING - plan de masse, analyse de rentabilité, mise en place et synthèse.
- réalisation de plan merchandising 800 à + de 8000 m2 (tous rayons)sur AUTOCAD.
- travaux divers (méthodologie de restructuration(transferts, agrandissement).

J'ELARGIE AUJOUD'HUI MON CHAMP DE COMPÉTENCE SUR LA FONCTION ACHAT AU TRAVERS DES CATÉGORIES OUTILLAGE ET SANITAIRE .
RESPONSABLE DE LA CONSTRUCTION DE L'OFFRE(A.O, TARIF, MARGE...)DU DÉVELOPPEMENT DU C.A,DE LA GESTION DES CONTRATS (NÉGOCIATION, RATIONALISATION DES FOURNISSEURS, ÉVOLUTION DES TAUX....)

Mes compétences :
RIGOUREUX
PRAGMATIQUE
Gestion d'un appel d'offre
Achats
Negociation

Entreprises

  • Groupe Mr Bricolage

    maintenant

  • MR BRICOLAGE - ACHETEUR SANITAIRE TECHNIQUE

    La Chapelle Saint-Mesmin 2015 - maintenant RATIONALISATION DU PORTEFEUILLE DE FOURNISSEUR, OPTIMISATION DES RECETTES....

  • MR BRICOLAGE - ACHETEUR CATÉGORIE OUTILLAGE

    La Chapelle Saint-Mesmin 2012 - maintenant REFONTE DES GAMMES CONSOMMABLES MACHINE (MDD)

  • MR BRICOLAGE - MERCHANDISING CATÉGORIE OUTILLAGE

    La Chapelle Saint-Mesmin 2011 - 2012 Responsable de la stratégie merchandising du rayon outillage
    Garant de la performance économique du rayon par l'adéquation des gammes et la place occupée par celles-ci.
    Véritable force de proposition pour moderniser et optimiser les implantations.
    Actualiser les plans de vente afin de développer la rentabilité des linéaires.
    Réalisation de plan de masse et des plans d'implantation pour les ouvertures, transferts et agrandissements.

  • MR BRICOLAGE - CHARGE DE PROJET MERCHANDISING

    La Chapelle Saint-Mesmin 2001 - maintenant ETUDE MERCHANDISING

    TRAVAX MERCHANDISING SUR LA RENTABILITE DU CONCEPT "PLACE DECORATION",
    ANALYSE, ET ETUDE DE l'IMPACT COMMERCIAL.MISE EN PLACE ET SUIVI DES RESULTATS.

    REALISATION DE PLANS D'IMPLANTATION SOUS AUTOCAD (POSITIONNEMENT DES UNIVERS, DES RAYONS, DES FAMILLES AVEC COMME STRATEGIE COMMERCIALE, LES MEILLEURES RENTABILITES EN CLES D'ENTREE, LA SIMPLIFICATION D'ACHAT DES CONSOMMATEURS (REGROUPEMENT DES IMPLIQUANTS, ET VENTE ADITIONNEL).

    REALISATION DE RETRO-PLANNING, MISE EN PLACE DE PLANS D’ACTION (DEFINITION DES PRIORITES, (QUI, QUAND, OU) DANS LE CADRE DE REMODELING, TRANSFERT, OUVERTURE.


    DOMAINE OPERATIONNEL

    J'AI A MON ACTIF LE SUIVI DIRECT ET INDIRECT DE PLUS DE 80 MAGASINS (OUVERTURE, TRANSFERTS, REMODELING).
    AU COURS DE CES EVENEMENTS, JE PARTICIPE A LA FORMATION DES SALARIES, ET SUIS UN VERITABLE SOUTIEN AUTANT SUR LE PLAN OPERATIONNEL QU'ADMINISTRATIF.
    J'AI UNE PARFAITE CONNAISSANCE DU RESEAU MR BRICOLAGE ET DU SECTEUR AU SENS LARGE.
    VERITABLE PROFESSIONNEL DE LA DISTRIBUTION, JE SUIS PASSIONNE PAR CE MILIEU.

  • CASTORAMA - CHEF DE RAYON

    Templemars 1996 - 2001 RESPONSABLE DU C.A
    GESTION ET SUIVI DU COMPTE EXPLOITATION
    MISE EN PLACE DE LA STRATEGIE COMMERCIALE ET DU PLAN D'ACTION PROMOTIONNEL
    DE L'ANNEE
    MANAGEMENT D'UNE EQUIPE DE 5 PERSONNES.

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