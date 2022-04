Sylvain LECONTE

DANS LA DISTRIBUTION SPECIALISEE DU BRICOLAGE DEPUIS 1993 AVEC PLUSIEURS CHAMPS D'ACTION :

DIRECTION DE MAGASIN 1993-1995 MR BRICOLAGE

RESPONSABLE RAYONS ET SECTEUR 1996-2001 CASTORAMA

CHARGE DE PROJET MERCHANDISING DE 2001 à 2011

MERCHANDISING CATÉGORIE OUTILLAGE 2011 à 2012

ACHETEUR CATÉGORIE OUTILLAGE 2012-2015

ACHETEUR CATÉGORIE SANITAIRE TECHNIQUE

DEPUIS 2015

MES DOMAINES DE COMPETENCE SONT MULTIPLES, J'AI UNE TRES BONNE CONNAISSANCE DU SECTEUR DU BRICOLAGE AVEC UNE VISION MERCHANDISING OPÉRATIONNEL ET STRATÉGIQUE.



UN AXE OPERATIONNEL (SOUTIEN MERCHANDISING OPERATIONNEL ET STRATEGIQUE TERRAIN (définition des priorités, mise en place et suivi rétro planning, plans d'action commercial...)relais exclusif merchandising du dirigeant.



UN AXE STRATEGIQUE (ETUDE SUR DES PROJETS MERCHANDISING - plan de masse, analyse de rentabilité, mise en place et synthèse.

- réalisation de plan merchandising 800 à + de 8000 m2 (tous rayons)sur AUTOCAD.

- travaux divers (méthodologie de restructuration(transferts, agrandissement).



J'ELARGIE AUJOUD'HUI MON CHAMP DE COMPÉTENCE SUR LA FONCTION ACHAT AU TRAVERS DES CATÉGORIES OUTILLAGE ET SANITAIRE .

RESPONSABLE DE LA CONSTRUCTION DE L'OFFRE(A.O, TARIF, MARGE...)DU DÉVELOPPEMENT DU C.A,DE LA GESTION DES CONTRATS (NÉGOCIATION, RATIONALISATION DES FOURNISSEURS, ÉVOLUTION DES TAUX....)



Mes compétences :

RIGOUREUX

PRAGMATIQUE

Gestion d'un appel d'offre

Achats

Negociation