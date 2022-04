Sylvain LECONTE

Formé à l'École Centrale de Marseille, j'ai acquis au cours de ma vie professionelle une certaine polyvalence me permettant d'aborder les projets dans leur globalité et d'être des plus autonome.



J'aime relever des challenges. Ouvert et humainement accessible, je sais être moteur au sein d'un groupe, force de proposition, et je cherche en permanence à atteindre l'excellence.



Mes compétences :

Gestion de projet

Microélectronique

Management

Mécatronique

Programmation informatique

Électronique analogique

Ingénierie

Electronique

Matériaux

Semiconducteurs

Physique

