Sylvain LECONTE

Pour faire rapide, je suis

- Ingénieur d'études et développements spécialisé dans le Web (Apache, Mysql, PHP en front et backend, Ajax)

- Webmaster (création et gestion de sites web) pouvant déborder sur l'intégration web et le support technique



En dehors du travail, Je participe au développement du CMS Guppy, je développe des plugins et templates pour différentes applications web et je fais aussi un peu de traduction anglais - français.



Mon CV complet est sur mes pages persos : http://leconte-sylvain.hpsam.info/cv/



Mes compétences :

Conception

ExtJS

Javascript

Développement

Intégration web

XHTML

Création web

Ajax

Site internet