Sylvain LECRYT

6 ans d’expérience dans le secteur de la sûreté comme technicien de maintenance mais aussi en travaux neuf pour des clients du secteur pharmaceutique, sites militaires mes missions étaient les suivantes :



Alarme intrusion :

Installation complète (centrale, points de détection, transmetteur)

Les remontées des alarmes sur un superviseur informatique avec ouverture de plans graphiques

Les remontées des alarmes sur PTI des agents de sécurité



Contrôle d’accès :

Equipement d’une porte (contrôleur, lecteur de badges).

Installation du mode de verrouillage (ventouse, gâche, serrure électrique, verrou motorisé).



Vidéosurveillance :

Vidéosurveillance sur les Autoroutes et Tunnels du Mont Blanc (ATMB).



Gestion et comptage de parking, asservissement de SAS (Salle blanche, chambre froide, entrée de parking) pour un laboratoire pharmaceutique.



En 2009, je crée mon entreprise, tout en continuant ces acticités je pars en formation sur l’automatisme de portail et de porte de garage, motorisation et modernisation de volet roulant et de store, barrière levante et borne escamotable chez NICE et BFT.

Je pars également en formation chez SOPROFEN, fabricant français de volets roulants, portes de garage, BSO (Brise-soleil orientables).



Mes compétences :

Lyon

asservissement

Automatisme

Nice

Radio

Domotique

salle blanche

Installation

gestion de parking

BFT France