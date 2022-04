Sylvain LEDRU

Madame, Monsieur



Technicien, je travaille dans les chariots de manutention . J' interviens en mécanique, électricité et hydraulique . Mon engagement professionnel, organisationnel et mon aptitude de communicant m'ont permis d'encadrer une équipe avec des objectifs de réalisation en quantité, qualité et sécurité .



Après plusieurs année, je décide de changer d'activité. Après une formation en gestion de production, je prends la charge d'un magasin de pièces détachées et une place de technicien maintenance d'un centre d'incinération chimique. Les objectifs fixés concernent la sécurité du personnel, la fiabilité de l'installation (préventif, curatif), les modifications techniques et la réduction des coûts.





Mes compétences :

Gestion de projet

Électromécanique

Management opérationnel

Sécurité incendie

Gestion des stocks

Gestion de la production

Analyse des besoins

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Maintenance industrielle

Manufacturing Resource Planning

équipe maintenance

chimie Technicien maintenance

Microsoft Word

Microsoft Excel

ISO 900X Standard