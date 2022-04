Note: Je suis à la recherche d'une voix off pour le doublage d'un documentaire de 52 minutes > film amateur autofinancé, très peu de budget mais un beau projet d'éducation à l'environnement à la clé... https://vimeo.com/193168315





Biologiste de formation et grand curieux de Nature, voilà plus de dix ans que je me passionne pour la photographie et la vidéo et, aujourd'hui, cette activité artistique fait partie intégrante de ma vie personnelle, associative et professionnelle.



- comme salarié pour le tour-opérateur Terres Oubliées, avec qui j'organise et guide des voyages dédiés à l'observation et la photo animalière aux 4 coins du monde/Array



- comme fondateur et président de l'association Exode tropical, dédiée à la découverte et la préservation des forêts tropicales par des expos photos et des films documentaires/Array



- comme éco-citoyen bien motivé pour faire de mon jardin un refuge pour la biodiversité et un lieu de tournage pour un film naturaliste/ Array



- comme photographe indépendant, pour couvrir mariages, enterrements de vie de garçon/ jeune fille, shooting en famille et encadrer des journées d'initiation à la pratique de la photographie,



N'hésitez pas à prendre contact!



Sylvain Lefebvre.

exode_tropical@yahoo.fr

06 85 56 70 64



Mes compétences :

Guide