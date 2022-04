Sylvain LEGLAND

Conseil, accompagnement et expertise.



* Réalise des projets en iPhone / Android / Windows Phone / Php / CSharp.

* Géolocalisation, réseaux sociaux (Twitter, Facebook)

* Sites web : html5, css3, javascript



* suivi Facebook http://www.facebook.com/laposte?sk=app_107523889344667

* suivi Twitter http://twitter.com/suivi_avec_lisa

* Widget Courrier http://www.laposte.fr/Entreprise/Outils-Indispensables/Widgets-et-applications/e-courrier-pro



Kids Puzzles

4 puzzles pour enfants sur Apple Store : iPhone iPad iPod

http://itunes.apple.com/us/artist/macaronsoftware/id479243621?uo=4



Android :

4 puzzles sur Google Play :

http://market.android.com/search?q=macaronsoftware&so=1&c=apps



sur l'amazon Market :

http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=macaronsoftware



et en corée :

http://www.tstore.co.kr/userpoc/game/viewProduct.omp?insProdId=0000275485



WP7:

http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/fraise-puzzle/ffbeb14e-c740-e011-854c-00237de2db9e



Les échecs en vidéo

site web : http://www.lesechecsenvideo.fr

En application iPad/Iphone (Français, Anglais, Allemand, Espagnol) : http://itunes.apple.com/fr/app/daily-chess-problem/id559792039?l=fr&ls=1&mt=8

Application Facebook : http://apps.facebook.com/lesechecsenvideo

Et Android :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macaronsoftware.dailychessproblem



Publication d'ebooks

http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=macaronsoftware



Salon Habitat Francilien 2012

iPhone : https://itunes.apple.com/us/app/salon-lhabitat-francilien/id569465636?mt=8

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bleuequipage.shf2012



Shoot34

iPhone/iPad : https://itunes.apple.com/fr/app/shoot-34/id580633665?l=fr&ls=1&mt=8

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macaronsoftware.shoot34



Mes compétences :

JQuery

HTML5 CSS3

Wp7

Android

IOS

Php

Csharp

Windows Phone

Css3

Html5

IPhone

EPub

Facebook