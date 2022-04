Sylvain LELOIR

Je suis un consultant SAP avec une expérience de 10 ans sur les modules de la logistique.



Après avoir passé 2 ans du coté utilisateur SAP, j'ai franchi le pas en 2005 pour connaître ce qui se cachait derrière SAP.



Mes premières expériences du côté utilisateur me permettent de bien comprendre les besoins des utilisateurs et de paramétrer SAP pour répondre à leurs besoins.



Après avoir passé 10 ans en SSII, j'ai décidé de franchir une nouvelle étape avec la création de ma société INVILA.



Mes compétences :

SAP ABAP

SAP Sales and Distribution

SAP Plant Maintenance

SAP Production Planning

SAP Material Management

SAP Quality Management

SAP Warehouse Management

Assima, logiciel de formation

SAP IDOC

Formation