Sylvain LEMAIRE

Âgé de 44 ans, titulaire d’un B.T.S en Conception de Produits Industriels et d’un bac F1 Construction Mécanique. J’ai acquis ma première expérience professionnelle durant 7 ans dans une entreprise de ventes et réparations de tracteurs forestiers. Responsable du magasin de pièces détachées et d’une équipe de 2 personnes, j’assurais la gestion des stocks, des achats, de la vente et des expéditions sur toute la France.

Responsable Approvisionnement Pièces de Rechange chez GVF (Volkswagen) à Villers-Cotterêts durant plus de 11 mois, j’étais le garant du taux de disponibilité des pièces, je déterminais les volumes de commandes dépannages, gérais les commandes de stock et dépannage, mettais à jour le programme pièce.

Actuellement Coordinateur Technique Mécanique et Fondation dans le domaine de l’Éolien pour le Nord et l'Est, je gère plus de 80 techniciens quotidiennement. Référent France pour les questions fondations. Mon rôle est de planifier la maintenance préventive et curative via SAP et Click schedule . Assurer l'interface entre l'Allemagne et la France pour répondre au mieux aux techniciens et aux clients.. Mise en place du reporting fondation mensuellement.