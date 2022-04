Sylvain LEOTARD

Actuellement en création projet autour du développement d'applications mobiles, avec pour objectif de départ une activité freelance sur Android.



Après 4 années d'études en informatique, je me suis orienté vers 2 ans de formation à l'IAE (Institut d'administration des entreprises) pour acquérir un master en management des technologies de l'information et décision (MTID).



Je dispose ainsi une double compétence, technique et gestionnaire, qui m'assure une certaine polyvalence dans ma vie professionnelle. Je peux intervenir aussi bien sur du développement que sur du management.



Après mon stage de fin d'études (été 2008), j'ai rejoint la société Maeglin, qui édite le logiciel Pleex, service permettant de sauvegarder via Internet le contenu de son téléphone mobile.



J'ai rejoint en 2013 la société ACELYS Informatique, SSII régionale en pleine croissance, afin d'apporter mon aide sur leurs différents projets sur les aspects amont (analyse, spécifications) et aval (qualification, plans de tests).



Après 5 ans d'expérience dans la qualification logicielle, je reviens vers le développement applicatif en ciblant les terminaux mobiles.



Mes compétences :

J2ME

Javascript

IT

Systèmes d'information

SQL

Information Technology

BIRT

Informatique

PHP

Java Platform

PHP 5

Gestion de projet