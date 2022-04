Sylvain LEPICIER

Esthétique Canine



Je m'adresse aux chiens et aux chats de toutes tailles pour des shampoings, soins, épilations et coupes classiques ainsi que des coupes artistiques, fashion, et personnalisées!



Je présente mon chien en expositions et je réalise également les préparations et les présentations en expositions pour les chiens de mes clients.



Mes compétences :

Sélection Génétique

Toilettage de Chats Persans

Esthétique Canine et Féline

Présentations de Concours

Toilettage de Concours

Élevage Canin et Félin

Toilettage Artistique