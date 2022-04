Sylvain LIAUMON

Autodidacte ayant une forte capacité d'adaptation / réflexion, rigoureux et avec un bon sens de la communication, j'ai été, depuis l'année 2000, Développeur web / Intégrateur puis Chef de projet internet avec une incursion dans le domaine de l'administration de serveurs (principalement en environnement LAMP).



En général, je me positionne en tant que sous-traitant pour des web agencies et des agences de communication pour lesquelles je travaille en marque blanche.



Donc, si mon profil vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter pour que nous puissions discuter plus avant d’une éventuelle collaboration.



Langages et technologies utilisées :

ASP 3, PHP (4, 5), MySQL, Javascript (dont JQuery), Ajax, AS2, AS3, XML, (X)HTML, CSS, Bash scripting.



CMS :

Joomla! et Wordpress.



Mes compétences :

Webmaster

Flash

Javascript

Cms

Extranet

Xml

Web

Wordpress

Freelance

Jquery

PHP

MySQL

Ajax