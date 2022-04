Sylvain LIEBART :



Responsable du suivi des missions d'études et du suivi de travaux pour le lot électricité en CFO et Cfa, et appareils élévateurs.



Recherche de mission de maitrise d'oeuvre monotechnique en Electricité : réfection et rénovation d'installations électriques, projet de mise en sureté de bâtiment, mission de rénovation d'installations à vocation d'optimisation et économie d'énergie.



Respect des demandes architecte et maitre d'ouvrage.



Encadrement des équipes de projeteurs.



Gestion des priorités, des modifications de projet.



Large champ CFO et Cfa.



Mes compétences :

Courant faible

Courant fort

Électricien

Électrique

Génie électrique

Projeteur

Recrutement

Conception

Sieges

Nouveau

Autocad