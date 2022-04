Sylvain LIENHARDT

Bonjour,



Dans la vente depuis une dizaine d'années où j'ai utilisé divers supports de communication en outils support marketing à la suite de divers postes occupés dans la relation humaine et son service.



Je maitrise la négociation du bout des doigts afin d'apporter le meilleur résultat en adéquation avec l'offre et la demande.



Vif et réactif j'offre mes services de conseil en strategies commerciales, formation de vente avec des modules personalisés pour etre en phase avec les besoins de chacun et optimiser leurs résultats.



Le coach que je suis, vous guidera au travers de vos ressources pour vous mettre en évidence une critique et surpasser le symptôme , pour reprendre un proverbe japonais ; "C'est dans la vague perilleuse que se trouve le poisson rare..."

A mediter!!



Je ne manquerai pas de vous ouvrir la voie pour le meilleur de vous même selon vos convictions et capacités , mon objectif étant votre entière satisfaction du resultat.



Il me reste a vous souhaiter une excellente journée, dans l'attente de vous rencontrer .







S.Lienhardt

06300 Nice

Tel: 06 64 34 14 72

sl.consultant@yahoo.fr



Mes compétences :

Coach

Coaching

COMMERCE

Formation

Marketing

Négociateur

Négociation

Service marketing

Stratégie

Vente