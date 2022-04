Sylvain LIGI

Ingénieur Céramiste, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle de Limoges, je possède une expérience de 14 ans en tant de Responsable Recherche et Développement au sein de l’entreprise SAGA Décor, filiale du groupe Saint-Gobain, spécialisé dans le domaine du décor sur bouteilles en verre.



Mes compétences :

Sérigraphie encres et émaux

Informatique bureautique

Amélioration continue produits et procédés

Caractérisation des matériaux céramique

Spécialiste en poudrage minéral

Gestion de projet R&D

Milieu industriel